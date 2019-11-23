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FETÖ firarisi Arif Erdem Hakan Şükür'ün yanında ortaya çıktı

FETÖ firarileri aralarında yer alan Hakan Şükür, Arif Erdem'le birlikte Başakşehir maçını izlediklerini söyleyince gerçek ortaya çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olup zirve yarışında ağır bir yara alırken bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bilinmeyen gerçeği açıkladı.

''Arif Erdem ile seyrettik''
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.

Meğer ABD'ye kaçmış
Böylece nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de Hakan Şükür gibi ABD'de olduğu anlaşıldı.

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