Arda'nın anne köftesi tarifi çocukluğunuza götürecek lezzet!

Arda'nın Mutfağı'nda en çok aranan tariflerden biri olan anne köftesi tarifini sizler için derledik. Arda Türkmen'le anılan anne köftesi tarifi tıpkı çocukluğumuzda annemizden yada anneannemizden yediğimiz köfte lezzetinde. İşte anne köftesi nasıl yapılır diyenlere Arda'nın anne köftesi tarifi.

Arda'nın Mutfağı ile tanıdığımız ünlü şef Arda Türkmen'in anne köftesi tarifini sizler için derledik. Annemiz, anneannemiz tarafından da yapılan anne köftesi tarifi Arda'nın yöntemiyle sizi çocukluğunuzdaki lezzete götürecek. Siz de kendi çocuklarınıza yıllar boyu hatırlayacakları bir lezzet bırakmak istiyorsanız anne köftesi tarifini mutlaka deneyin deriz. Hem pratik hem de lezzetli anne köftesi tarifi için gereken malzemeler şöyle: 500 gram dana orta yağlı kıyma, 2 dilim ekmek içi, 1 adet yumurta, 1 adet soğan (rendelenecek) 1 diş sarımsak (rendelenecek), yarım bağ maydanoz

tuz, karabiber, kimyon.

Anne köftesi yapılışına kıymaları bir karıştırma kapına alarak başlayın. İçerisine suyla hafif ıslattığınız ekmek içini ve soğanı ilave edip hafifce yoğurun. Ardından ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ilave edip iyice yoğurun. Elinizle şekil verin ve bir izli tavada pişirin.

Sıcak servis edin.

Servis önerisi: Anne köftesini yanına patates kızartması ve mevsim salata ile servis edebilirsiniz.

Arda Türkmen kimdir?

1975 İstanbul doğumlu olan Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. Ardından 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlayan Arda Türkmen,

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı. 1995 -2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonunda görev aldı. 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da bar işletmeciliği yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında bir catering şirketini kurdu. 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da tanındı.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘’ Arda’nın mutfağı ‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabah'taki yazılarını sonlandırıp Hürriyet Pazar ekinde Arda’nın Mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2013 yılında Leblon'u kapatarak , Forneria’yı Karaköy'de açtı. 2015'te Mükellef 2016'da açtığı central ile restaurant sayısını 3'e çıkardı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

9 sezondur yaptığı Arda’nın Mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.