HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili "özellikle NATO'nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak." dedi.

Japonya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dayatmayı kabul etmeyiz"

Londra'da NATO Liderler Zirvesi olacak biliyorsunuz. Bunu hazırlığını teşkil eden Dışişleri Bakanları toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdik, Pompeo ile de bir görüşme gerçekleştirdik. En çok S-400 üzerinde durmak istediler. Bu konuda tavrımızı Cumhurbaşkanımız söyledi. Biz her zaman ABD olsun diğer ülkelerle olsun diplomasiyi işleterek müzakare yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz ama dayatmayı kabul etmeyiz egemenlik sahamıza girmeyi müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun.

"Cumhurbaşkanımız paylaşacak"

Londra'da NATO ile ilgili düşüncelerimizi özellikle NATO'nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak. NATO marjında biliyorsunuz dörtlü bir toplantı gerçekleşecek İngiltere'nin ev sahipliğinde Türkiye Almanya Fransa ve İngiltere. Burada Suriye'de konuşulacak Avrupa'nın tüm meselelerini de İngiltere konuşmak masaya yatırmak istiyor biz de bunu yapmak istiyoruz.

"Nagoya'ya da cami yapacağız"

İnşallah Nagoya'ya da bir cami yapacağız. Burada vatandaşlarımızın küçük bir mescidi de var.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü oyuncu ve sanatçıların çocukluk halleri! Vay be dedirtiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Obradovic kararını verdi
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Bekir Pakdemirli açıkladı
CHP'li Gökhan Günaydın'dan skandal hareket genç kızın telefon numarasını verdi
Güleda Cankel cinayetinde ihmal raporu Süleyman Soylu'ya sunuldu
Yılmaz Özdil 'Saray'a giden CHP'liyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Hani ceza hep şikayet ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık
Grip aşısı yaptırmalı mı dikkat salgınlar başladı!
Ersun Yanal'dan Rodrigues'e özel talimat
Vedat Muriç için büyük tehlike
Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii açılışında açıklamalar
Yorumlar