CHP'li Gökhan Günaydın'dan skandal hareket genç kızın telefon numarasını verdi

CHP eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla görüş soran CNN Türk çalışanının sözlerini çarpıtıp hedef gösterdi. Bu da yetmezmiş gibi sosyal medya hesabından genç kızın cep telefonu numarasını açık verdi.

Gazeteci yazar Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Rahmi Turan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'te çalışan emekçi genç kız, bir dönem CHP Genel Başanlığı yapmış Gökhan Günaydın'a telefonla ulaşarak "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu. Günaydın ise "Konuşmak istemiyorum" diye cevap verdi.

CNN Türk'te çalışan genç kız, "Peki teşekkür ederim" diyerek telefonu kapattı.

YANLIŞ SÖZLERLE AKTARIP NUMARASINI VERDİ

Günaydın, twitter'da yaptığı bu telefon görüşmesini yalan yanlış sözlerle takipçilerine aktardı. Günaydın, "Biraz önce, 01:00'de 0 (537) 922 ... 'den arayan kişi, CNN'den aradığını, "Gazeteci Rahmi Bey in saraya giden CHP'liyi açıkladığını, buna karşı ne diyeceğimi sordu. O konuları Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a sorun demem üzerine telefon kapandı. Rezilsin CNN, çamurunda boğul.." diye yazdı.

Günaydın bu sırada CNN Türk çalışanı olan genç kızın telefonunu açık açık yazarak takipçilerinin hedefi haline getirdi.

İNATLA TWEETİNİ SİLMEDİ

CNN Türk'ten Deniz Bayramoğlu canlı yayında Gökhan Günaydın'ı 3 kez canlı yayına davet etmesine rağmen Günaydın yayına katılmadı. Bu kez Bayramoğlu'nun 3 kez, "Lütfen o numarayı silin, emekçi genç kızımızı hedef haline getirmeyin" ricasına rağmen twitini silmedi.

GENÇ KIZA SAYISIZ KÜFÜR VE TEHDİT YAĞDI

Günaydın'ın twiti sonrası CNN Türk'te çalışan genç kıza sayısız küfür ve tehdit telefonu gittiği belirtildi.