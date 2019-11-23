Yılmaz Özdil 'Saray'a giden CHP'liyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasını ortaya atan Rahmi Turan çark etti ve özür diledi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bu iddiaya sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugünkü yazısında yerden yere vurdu.

CHP'li önemli bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası yalan çıkan Rahmi Turan, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak özür diledi. Turan, kaynağının kendisini yanılttığı itirafında bulundu.

Yalan iddiaya sarılan Kılıçdaroğlu'na, Özdil ateş püskürdü

Saray'a giden CHP'li iddiasını doğrulayan ve isim vermek istemediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise zor durumda kaldı.

Saray'a giden CHP'li tartışmasını kötü bir şekilde yöneten Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in hedefindeydi. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak istediği iddialarına değinen Özdil, CHP'yi dağıtmak için Kılıçdaroğlu'nun yettiği görüşünde.

Kılıçdaroğlu'nun eleştiri konusu olan politikalarını yazısında tek tek sıralayan yazar, "CHP'yi bu zihniyet yönetirken, CHP'ye zarar vermek için AKP'ye gerek var mı?" diye sordu. Özdil, yazısına şöyle devam ediyor:

"Hem bu ismi açıklamayacaksınız, hem parti içinde tutacaksınız"

"Yok öyle! O kişiyi bildiği halde disipline vermemesi, partiden atmaması, partide barındırması, suçtur. Parti suçudur. Hem bu ismi açıklamayacaksınız. Hem parti içinde tutacaksınız. Hem de, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak her adaya, Saray'ın adamı diyeceksiniz öyle mi? Parti yönetimi değişmeli diyen herkese “Chp'yi dağıtmak için saraydan para almış” damgası yapıştıracaksınız öyle mi?

Kendi gazetesini kurultay hesaplarına alet olmakla suçladı

(Ahmet Altan için “arkadaşım” diyen, her gördüğünde kucaklayarak sarılan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi için “Türk basınının amiral gemisi” diyor, Sözcü de pek mutlu oluyor, gururla manşet yapıyor. E madem Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu kadar itibarlı, bu durumda Ahmet Altan'ın Sözcü'de yazar olması gerekmiyor mu?)

Son sayfada yazdığım için ben kıç yazarım, benim yazdıklarım beni bağlar, ama başyazarın yazdıkları gazeteyi bağlar Sözcü gazetesi, kurultay hesaplarına alet olmadan, Saray'a giden Chp'linin ismini açıklamak zorundadır."