Hatay'dan 25 yaşında ayrıldı otostopla 36 ülkeyi gezip 66 yıl sonra döndü

Amerika'ya gitme fikrim yoktu: Amerika'da bir süre ticaret ile uğraşan ithalat ve ihracat işlerinden emekli olduğunu belirten Baki, şöyle konuştu:

"Avustralya'ya kadar 36 ülkeyi otostop çekerek gezdim. Her gittiğim yerde de az da olsa çalıştım. Son olarak Amerika'ya gelerek ticaret yaptım. Benim de ilk etapta Amerika'ya gitme diye bir fikrim yoktu zaten. Emekli olduktan sonra da yine Amerika'da dershane açıp burada doğan Türk çocuklarına ücretsiz Türkçe dersi veriyordum. Eğitim gönüllüleri ile birlikte yaptığım çalışmaları Baba Bush duymuş yaptığım işleri beğenmiş ve benim dershaneme geldi. Benimle resimler çektirdi. Sonra bana madalya verdi. Beyaz Saray'dan da mektup aldım halka ve çocuklara yardım ettiğim için teşekkür ediyorlar. Gönüllü işi yapanlar arasında 1000 kişi seçiyorlar. Bunlar arasında da tek Türk ben oldum. Baba Bush'a da 'Buraya kadar gelmen benim için bir onurdur' dedim. Amerika'da bu madalyanın çok kıymeti var."