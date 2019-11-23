'Beştepe'deki CHP'li' polemiği en çok kime yaradı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü iddiası hakkında konuştu. Özışık, çok tartışılan 'gizli kaynak' ifadesi için ise böyle bir kaynağın varlığına inanmadığını ifade etti.

CNN Türk ekranlarında Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Gündem Özel' programında, siyaset gündemini son günlerde fazlasıyla meşgul eden 'Beştepe'ye giden CHP'li isim' iddiası konuşuldu.

Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddiası CNN Türk ekranlarında bir kez daha tartışmaya açıldı.

'Böyle birinin olduğuna inanmıyorum'

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuya ilişkin görüşlerini açıklarken böyle bir kaynağın varlığına inanmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı; ''CHP'de bu saraydan bir kaynak aradı, ben böyle bir kaynağın olduğuna Rahmi Turan'ı birisinin sabah kalkıp aradığına böyle bir kişinin varolduğuna inanmıyorum. Birkaç gün önceye geri döndüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi var; Sözcü amiral gemisi. Bu amiral gemisi ifadesi ile birlikte ben şahsi görüşümü söylüyorum orada Rahmi Turan'a birisi bir görev verdi. Saraydaki kaynağım şeklinde ifade kullanan kişi genellikle Can Ataklı'dır.''

Programın moderatörü Deniz Bayramoğlu'nun araya girip Hadi Özışık'a yöneltiği böyle bir görevi kim niye vermiştir şeklindeki soruya ise Özışık şöyle karşılık verdi;

Kılıçdaroğlu'nun eli güçlendi

''Ben birçok CHP'li arkadaşla görüştüğümde bana söylenen şey şu; Kemal beyin eli çok güçlendi. Niye güçlendi dediğimde kongre sürecinde yarın karşısına çıkacak olan kim olursa olsun sarayın adayı diyecekler''

Kaftancıoğlu-İmamoğlu gerginliğinin nedeni ne?

CHP'de İstanbul özelinde de bir sıkıntı olduğundan bahseden Hadi Özışık, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında kitap polemiğiyle başlayıp devam eden duruma dikkat çekti.

Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetin CHP'de her şeyi alt üst ettiğini belirten Özışık, CHP'deki esas sorunun kurultay olduğunu aktardı.