HABER /  GÜNCEL

Meclis'ten sahte bal açıklaması

Anadolu Ajansı

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, 'Meclis kantinindeki sahte olduğu iddia edilen balların satıştan çekildiği' açıklandı.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 'Meclis kantininde sahte bal satıldığı' iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'TBMM yerleşkesinde, TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantinin bulunmadığı' belirtilen açıklamada, İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş'un basın açıklamasında bahsi geçen Meclis kantininin Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletildiği ifade edildi.

Açıklamada; kooperatifin ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olduğuna ve Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğine işaret edildi.

'Sahte bal satıldığı' iddia edilen işletmenin, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmadığı, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösterdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündeme getirilen ballar Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir. Balların satıldığı işletmenin, TBMM yerleşkesi içinde faaliyet göstermesi sebebiyle TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un talimatıyla iddiaya konu ballardan tutanakla numune satın alınmış ve analiz yapılmak üzere Ankara İl Tarım Müdürlüğüne iletilerek, kontrol elemanlarına teslim edilmiştir. Yaptırılacak analiz doğrultusunda ortaya çıkacak sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Dönmez duyurdu: Dördüncü sondajı yapıyoruz
Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirli vatandaşlara müjde
Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
Programda Tatlıses sürprizi! Erdoğan ile anısını anlatacaktı ki...
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendi
ÖNCEKİ HABERLER
Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde
Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
FETÖ'nün Malezya İmamı hakim karşısında
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı 18 kişi hastaneye kaldırıldı
Matteo Voltoini tuvallette seks yaparken yakalandı bileti kesildi
Kurban bayramı 2020 ne zaman hangi ayda başlıyor?
Yorumlar