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Menzilciler bakanlıkta terfi ettiriliyor iddiasına Süleyman Soylu'dan sert tepki

İhlas Haber Ajansı

Son günlerde Menzilcilerin İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı yalanları basında dolaşıyor. Bugün Bakan Soylu bu iddialara çok sert tepki gösterdi. Soylu "bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi.

Bakan Soylu, bir gazetecinin “Emniyette Menzilci var mı?” başlıklı yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyette Menzilci var mı başlığıyla yayımlanan yazınız bundan önceki yazılarınızda olduğu gibi tamamen asılsız iddia ve iftiralar içermektedir.

Gazetecilik kulaktan duyma bilgilerle yazı yazmak değildir

Gazetecilik, kişisel hırs ve çıkarlar uğruna sizi aracı kılan insanlardan edindiğiniz kulaktan duyma bilgilerle yazı yazmak değildir. Emniyet teşkilatında geçmiş dönemlerde FETÖ’nün oynaştığı ve itibarlarını hafızasına aldığı kişilerden edindiğiniz bilgileri bugün oluyormuş gibi ifade etmek gazetecilik namusuna halel getirmektir. Gerçi mesleki namus anlayışının sizin için hiçbir şey ifade etmediği teşkilatımızın koridorlarında iyi bilinir. 03.11.2019 tarihli 'Emniyette neler oluyor; Menzilciler, emniyet atamalarında birbirine mi girdi?' başlığıyla 'Emniyette FETÖ’den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi 'güçlü' biçimde hissediliyor.

Terfi sırasında Menzil cemaatinin etkisinin olduğu iddia edildi

Bu etki, son Emniyet Müdürleri kararnamesinin yanı sıra birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında da kendisini gösterdi. Her üç atama ve terfi sırasında Menzil cemaatinden doğrudan veya dolaylı gelen referanslar kabul gördü. Ancak kulislere düşen iddiaya göre birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı...' şeklinde kaleme aldığınız yazınızda son atamalarda Menzil cemaatinin etkin olduğunu ve tüm atamaların onlar tarafından yapıldığını iddia etmiştiniz.

İspat ederseniz istifa ederim

20.11.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığımın 2020 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'na ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde benzer iddia ile ilgili şahsıma sorulan soruda vermiş olduğum cevapta belirtiğim sözümün arkasındayım. Bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi.

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