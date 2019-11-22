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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ikmal ve sınıfta kalma uygulamalarının yeniden hayata geçirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf tekrarının kaldırılmasının öğrencilerin performansını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sınıf tekrarı ve yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek

Bir gazete konuşan Milli Eğitim Bakanı, "Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek" dedi. 

Matematik dersi bölünecek

Bakan Selçuk ayrıca temel derslerin de aşamalandırılacağını belirtti. 

Örneğin matematik dersi 1, 2 ve 3 olarak bölünecek. Matematik 1'i geçemeyen matematik 2'yi alamayacak. 

Bakanlık, Türkçe eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için yeterliliği ölçen bir eğitim alt yapısı kuracak.

Bakan Selçuk, tasarım aşamasında olan yeni karne çalışmasını da anlattı.

Yeni karnelerde temel derslerde notun yanında başarı ve eksikliklerin nedenleri de belirtilecek.

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