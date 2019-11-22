FOX TV sunucusu Fatih Portakal tavrını koydu: Komplo mu kurulmak istendi

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın “CHP’li bir siyasetçi Erdoğan ile Beştepe'de görüştü” iddiasıyla ilgili Twitter'dan "Şimdi biliyorsa ana muhalefet lideri açıklamalı" çağrısı yaptı.

CHP’li bir siyasetçinin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası siyaset kulislerini karıştırdı. Portakal, "bir komplo mu kurulmak istendi sorusu akla geliyor" diye yazdı.

Tartışma yaratan iddia ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 'Biliyorum kim olduğunu' derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, külliyen yalan. Bay Kemal sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" diyerek kesin dille yalanladı.

"Kılıçdaroğlu açıklamalı"

Birçok gazeteci konuyu köşesine taşıdı. En dikkat çeken değerlendirme ise FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan saraya CHP’li gitti iddiasıyla ilgili, "Yalan, mevkimi ortaya koyuyorum" dedi. Şimdi biliyorsa ana muhalefet lideri açıklamalı eğer açıklamıyorsa Rahmi Turan’ın bu ismi tartışmasız duyurması gerekir. O da yapmaz ise bir komplo mu kurulmak istendi sorusu akla geliyor.