SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt verdi! Külliyen yalandır Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum Haberin devamı.
HABER /  EĞİTİM

'Milli eğitimde silahlı eğitim' iddiasına ilişkin MEB'den açıklama

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde "turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı" iddialarının, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Milli eğitimde silahlı eğitim" başlığıyla medyada yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı. 

Söz konusu haberde yer alan, "Milli Eğitim'de kurulan poligonda, turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan 'Atıcılık' sporu ile ilgilidir." bilgisine yer verildi.  

11-15 Kasım tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan poligonda "Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında düzenlenen turnuvaya, 44 öğretmenin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte, öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye, 6 ve 11'inci derecelerini elde etmişlerdir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda hakem ve üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt!
EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin planı ortaya çıktı bakın neler var
AK Parti istifaları sürüyor! Mustafa Bilici istifa etti Davutoğlu'na gidiyor
MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert erken seçim açıklaması
Fenerbahçe isim hakkını Azerbaycan petrol devi Socar'a mı satıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarda en sık görülen ortopedik hastalıklar ve tedavi yolları
Af çıkacak mı af ne zaman çıkacak Meclis'e geliyor tarihi
MEB 2020 atama takvimi Öğretmen atası ne zaman?
2020 Ramazan Bayramı ne zaman hangi ayda başlıyor?
Jose Mourinho'dan güldüren yanıt
22 Kasım cuma hutbesi konusu ne Diyanet sayfası
Yorumlar