AK Parti istifaları sürüyor! Mustafa Bilici istifa etti Davutoğlu'na gidiyor

Ak Parti 24. Dönem Van Milletvekili ve eski Van İl Başkanlığını yapan Mustafa Bilici partisinden istifa etti.

Mustafa Bilici, ihracı istenen ve AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini açıkladı.

Eski Başbakan ve eski Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden ardından pek çok isim siyasi parti üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu. En son hafta başında AK Parti'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mustafa Bilici kimdir?

Mustafa Bilici, 1 Ocak 1969'da Van Muradiye'de doğdu. Atatürk Üniversitesi Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Serbest muhasebeci, mali müşavir olarak çalıştı. Mali danışmanlık yaptı. Van'da ilk yerel alışveriş merkezlerini kurdu. Sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı.

Ak Parti'den 24. Dönem Van Milletvekiliği ve Van İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. İngilizce, Fransızca ve Farsça bilen Bilici, evli ve 3 çocuk babasıdır.