HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belirlenen ücret 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Bunun adı skandal
MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert seçim açıklaması
Açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat kaderine terk edildi
İBB'de üst düzey atama! Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi
Hulusi Akar fotoğraf gösterdi Garo Paylan'ın iftirası elinde patladı
Mahkeme karar verdi! Melih Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
ÖNCEKİ HABERLER
2020 öğretmen atama takvimi MEB duyurdu
NASA'nın bu aracı Dünya dışında yaşam arayacak testleri başladı
WhatsApp 400 bin hesabı engelledi sebebi ise bakın ne
Kara cuma kaç gün sürecek Black Friday bitiş tarihi
Netanyahu yolsuzlukla suçlandı! Kendisine darbe yapıldığını iddia etti
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar