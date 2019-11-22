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Hulusi Akar fotoğraf gösterdi Garo Paylan'ın iftirası elinde patladı

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin Meclisteki görüşmeleri sırasında Ermeni bir aileyle ilgili verdiği örnek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından düzeltilince HDP'li Garo Paylan, hata yaptığını kabul ederek özür diledi.

Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler dikkat çekici bir olaya da sahne oldu.

Bakan Akar'ın sunumunun ardından komisyon üyeleri söz aldığı sırada konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Suriye Milli Ordusu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Ermeni aile baskıyla Müslüman yapıldı iftirası

Suriye Milli Ordusu güçlerinin çoğulcu bir bakışı asla kabul etmediğini savunan Paylan, "Nereye girseler çoğulculuk bitiyor. Yani orada bir seküler yaşam, Ermenisi, Süryanisi, Kürtü, Arapı olsun, birlikte yaşayalım diye bir bakışları yok. İdeolojik yapıları cihatçı bir yapılanma istiyorlar ve oradaki herkes de böyle düşünsün istiyorlar. Bir örnek vereceğim. Cerablus’ta biliyorsunuz 100-200 Ermeni vardı, çoğu göçtü. Bir aile kalmış geriye, tek bir Ermeni aile kalmış, adları da Artin ve Sürun. Bunları baskıyla Müslüman yapmışlar geçenlerde, adlarını Maruf ve Fatma koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar fotoğrafları gösterdi

Bunun üzerine Bakan Akar söz konusu ailenin Cerablus'ta olduğunu belirterek, Paylan'ın verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi.

Garo Paylan özür diledi

Komisyon toplantısına verilen aranın ardından yeniden söz alan Paylan, yaptığı araştırmanın ardından hata yaptığını, söz konusu ailenin DEAŞ'ın bölgede olduğu dönemde baskı yaşadığını, sonrasında tekrar kendi inançlarına dönebildiğini belirterek, özür diledi.

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