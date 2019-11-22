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Tuchel'den Neymar için sitemkar dolu sözler

Thomas Tuchel, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldızın Madrid'e gitmesinden rahatsız oldu.

PSG'de forma giyen Neymar'ın Davis Cup'ı yerinden takip etmesi Fransız ekibinde ufak çaplı bir krize yol açtı.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında bugün oynanacak Lille maçı öncesinde konuşan Tuchel, "Neymar'ın Madrid'de olmasından hoşlanmadım ancak ne yapabilirim? Onun babası değilim, polis değilim. Sadece takımın teknik direktörüyüm" dedi.

''Endişelenme''
Tuchel'in bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Neymar, sosyal medya hesabından neşeli halini yansıtan bir paylaşım yaptı ve "Her hayatta sıkıntılar vardır. Endişelenirsen, sorunu iki katına çıkarırsın. Endişelenme." notunu düştü.

5 maçta 4 gol attı
PSG formasıyla bu sezon 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki Neymar, 4 gol kaydetti.

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