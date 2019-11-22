Bakan Fatih Dönmez tarih verdi! 5 tane açılacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, "Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla, gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.



