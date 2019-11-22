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Barcelona'da Suarez'in yerine iki aday

Barcelona, 32 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yerine geçebilecek isimlere bakmaya başladı.

La Liga ekiplerinden Barcelona, Luis Suarez'in halefi olarak Inter forması giyen Lautaro Martinez ve Salzburg'ta oynayan Erling Braut Haaland'ı belirledi.

200 milyon euro
Haberde, Inter'in bırakmak istemediği Lautaro Martinez'in yeni sözleşme imzalaması halinde serbest kalma maddesinin 200 milyon euro olabileceğinin altı çizildi.

Haaland'ın talibi çok
Bonservis bedelinin 100 milyon euro olarak belirlendiği ifade edilen Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Haaland ile Barcelona'nın dışında Juventus, ManU ve Real Madrid de ilgileniyor. 

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