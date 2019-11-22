Mehmet Ali Kulat erken seçim tarihini açıkladı yeni ittifak bombası

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurması halinde siyasette bazı dengelerin değişeceği konuşuluyordu. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan bomba iddialar geldi. Kulat erken seçim tarihini açıkladı ve özellikle Davutoğlu'nun bazı partilerle ittifak yapabileceğini söyledi.

Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son anketle ilgili verilerini paylaştı. Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk olan Mehmet Ali Kulat, yeni partilerin bazı ittifakları doğuracağını söyleyerek "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te yer alan partilerde büyük düşüş var

Kulat, Ahmet Davutoğlu ve üç partinin yeni bir ittifak oluşturabileceğini belirterek, "Yeni partiler kuruluyor. Bunlardan bir tanesini Ahmet Davutoğlu, diğerini ise Ali Babacan kuruyor. Davutoğlu büyük aşama kaydetti. İki hafta içerisinde partiyi ilan edecekler. Biraz önce o parti içerisinde biri ile görüştüm. Son aşamada olduklarını söyledi. Burada yeni ittifaklar oluşacağı konuşuluyor.

Davutoğlu ile Saadet ittifak yapabilir

Davutoğlu ile Saadet Partisi'nin teması, bunlarının yanına Demokrat Parti ve geçtiğimiz hafta büyük çoşku içerisinde kongresi yapılan Yeniden Refah Partisi'ni koyabiliriz. Bu yeni kurulan partilere büyük ilgi var. Şu anda bizim kamuoyu yoklamalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor. Ama bunlar başka partilere de kanalize olmuş değil" dedi.

Erken seçim için de tarih verdi

Ankara'da konuşulan erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi gerektiğini belirterek, "Ankara'da havalar son derece soğumaya başladı. Siyasette ise ortam ısınmaya başladı. Zaten bu durum beklediğimiz bir durumdu. Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor.

Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor. Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı'nın bu konuda adım atması gerekiyor.

AK Parti'nin sahanın nabzını dinliyor

Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerektiğini söylüyor. AK Parti'nin bir sahanın nabzını dinlediği ve bundan sonra karar vereceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.