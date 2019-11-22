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DUS tercihi ne zaman ÖSYM resmi açıklaması

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi de DUS tercihleri ne zaman araştırmasına başlası. Peki ÖSYM DUS tercihleri ne zaman başlayacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları ekim ayında açıklanmıştı. Peki, DUS tercihi ne zaman gerçekleşecek, ÖSYM’den bir açıklama geldi mi?

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanmıştı. Aldıkları sonuçlar doğrultusunda DUS tercihinde bulunacak olanların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek açıklamada. DUS tercihi yapmayı bekleyen adaylar, sosyal medyadan yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl 16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen DUS’un sonuçları 9 Ekim tarihinde açıklanmıştı. DUS tercihleri ise 23-30 Ekim tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılmıştı.

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