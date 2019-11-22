HABER /  EKONOMİ

Akaryakıtta yeni dönem! Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor artık piyasaya arz edilmek üzere tanklarda bekletilen akaryakıtların kalitesi izlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamındaki tanklarda bekletilen akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğu izlenecek, ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek. 

Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri her lisans sahibi için ayrı ayrı yapılacak.

Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Aytun Çıray'dan Bülent Arınç'a: Kumpasın ortağısın
ABD'de bir ilk yaşandı! Hasta önce öldürüldü sonra diriltildi
Ersun Yanal affetti! Ferdi Kadıoğlu takıma geri dönüyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı Fatih Altaylı memnuniyet verici dedi
Bakan Akar'ın sözleri ABD'den ses getirdi Türkiye'ye S-400 çağrısı
Avustralya’da Müslüman hamile kadına kafede çirkin saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Caleb Ekuban'ın hedefi Galatasaray
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolör alacak
Hamile pilatesi nedir nasıl yapılır?
Cuma mesajları yenı kısa resimli cuma mesajları
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar