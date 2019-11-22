Mario Balotelli idmandan kovuldu

Brescia forması giyen Mario Balotelli, takımının son yaptığı idmandan kovuldu.

La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre idman esnasında teknik direktör Fabio Grosso ve takım arkadaşları ile polemik yaşayan Balotelli, hocası tarafından idmandan kovuldu.

Haberde, teknik direktör Grosso'nun Balotelli'yi idmanın son yarım saatinde 'Çık git' diyerek kovduğunun detayı verildi. Daha önce çıkan iddialarda ise Brescia teknik direktörü Grosso ile Balotelli arasında çözülemeyen bir gerginlik olduğu yazılmıştı.