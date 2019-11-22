Diagne fena patladı: Sessizlik en iyi intikamdır

Club Brugge’de Teknik direktör Philippe Clement’in Oostende maçının kadrosuna almadığı Diagne, sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı.

Belçika ekiplerinden Club Brugge Teknik Direktörü Clement, Oostende maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Diagne'nin kadroda olmayacağını açıkladı.

''Paris maçı sonrası yaşananlar utanç verici''

Club Brugge'ün PSG ile karşılaştığı maçta penaltı atışını zorla kullanan Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Clement yaptığı açıklamada, "Diagne, Charleroi ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Şu anda antrenmanlarına devam ediyor ama Oostende maçında kadroda olmayacak. Paris maçı sonrası yaşananlar utanç verici. Şimdi antrenmanda kendisini kanıtlamak için her şey ona bağlı. Eğer beni ikna ederse tekrar onu kadroya alacağım. Şu anda kadroda değil." dedi.

Diagne'den paylaşım gecikmedi

Bu kararın ardından Mbaye Diagne bir paylaşım yaptı ve "İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır" ifadelerini kullandı.

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