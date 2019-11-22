HABER /  GÜNCEL

EGM’den bekçilerle ilgili ’yetki’ açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı haberlere yansıyan İzmir’de 9 Mayıs 2018’de olay ve 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Lokanta'da dehşet saçmıştı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktıTürkiye
 Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan
TBMM'de kabul edildi! Vergide yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli
Meteorolojiden Ege bölgesi için yağış uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti
Hulusi Akar: Terör devleti oluşturulması hayali bitti
İsrail'de Netanyahu ile ilgili sürpriz karar
Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'in beraatına karar verildi
CHP'li vekillerin 'Vakıf ortada yok' iddiası fos çıktı
Efsane cuma indirimleri 2019 kaç gün sürecek Kara cuma bitiş tarihi
Yorumlar