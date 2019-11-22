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Sakarya'da feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti

Karasu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada iki kız kardeş yaşamını yitirdi, ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi öldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Uçar yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil kaldırıma çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi, dört yaralı ise Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Tekbıyık'ın diğer kızı Melisa Şahin (7) de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

2 kişinin durumu ciddi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tekbıyık ile otomobilde bulunan Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz'un (16) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karasu istikameti trafiğe bir süre kapatılırken cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri de incelemede bulundu.

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