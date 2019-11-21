Güney Koreli Kim Diyarbakır'da gasp edilmek istenirken öldürülmüş

DİYARBAKIR'da bıçaklanan Güney Koreli Jinwook Kim'in (41) V.D. (16) tarafından gasp edilmek istenirken öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde, salı akşamı, meydana gelen olayda; 4 ay önce eşi ve 1 çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek ticaret yapmaya başlayan Güney Kore uyruklu Jinwook Kim, sokakta yürürken V.D. tarafından gasp edilmek istendi. Kim, kendisini korumak istediği sırada V.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Kim, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. V.D. ise kaçarak izini kaybettirdi. Jinwook Kim'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Eşi hamileymiş

Jinwook Kim'in Güney Kore'de yaşayan anne ve babasının Diyarbakır'a gelerek olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı ve bu nedenle uçağa binemeyeceği için Kim'in cansız bedeninin ülkesine ne zaman gönderileceğinin belli olmadığı öğrenildi. Jinwook Kim için Diyarbakır Protestan Kilisesinde ayin düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı ayinde Kim için dua edildi.

Saldırgan tutuklandı

Öte yandan gasp etmek istediği Jinwook Kim'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan V.D., önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.