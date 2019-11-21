Donald Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, "Mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından, Demokratlar'ın uzun süredir baskı yaptığı 'mali kayıtlarına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayıtlarının üzerinden geçmesine rağmen bir sonuca ulaşmadığına dikkati çeken Trump, "Şimdi bu cadı avı, New Yorklu Demokrat savcıların, benim tüm mali anlaşmalarımı incelemesi ile devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump, New York'taki davanın 'kanun dışı' olduğunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" değerlendirmesinde bulundu.