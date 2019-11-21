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Google ve Facebook insan hakkını ihlal ediyor

Uluslararası Af Örgütü, çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini söylediği Facebook ve Google konusunda hükümeti önlem almaya davet etti.

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarına yönelik tehdit içerdiğini açıkladı.

Af Örgütü, insanlara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunduktan sonra, onlar hakkında bilgi toplayıp para kazanmanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini savundu.

Açıklamada, iki teknoloji devi şirketin, müşterilerine karşı kullanılabilecek çok büyük miktarda veri topladığının altı çizildi.

Bu durumun, doğası gereği gizlilik haklarıyla uyuşmadığı belirtildi. Af örgütü, hükümetleri, kullanıcı gizliliğini korumak için önlemler almaya çağırdı.

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