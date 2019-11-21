Dünya Futbolcular Birliği'nden 7 Türk kulübü için uyarı

Dünya Futbolcular Birliği "FIFPro", 7 Türk takımı hakkında 'Bu takımlara transfer olurken dikkat edin' uyarısında bulundu.

Dünya Futbolcular Birliği, Türk futbolunu derinden sarsan bir uyarı yayınladı. Türk futbolunun giderek kötüleşen ekonomisine dikkat çeken Dünya Futbolcular Birliği, oyuncuları özellikle 7 takım hakkında uyardı.

Oyuncuların mali güvenliği için yayınlanan makalede, Türk takımlarının borçlarının her geçen gün arttığına ve maaş ödemelerinde aksama yaşanabileceğine yer verildi.

"Bu kulüplerle sözleşme imzalarken dikkat edin"

Türk takımları ve oyuncular arasındaki uyuşmazlık davalarının vurgulandığı makalede, "Bu kulüplerle sözleşme imzalarken dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.

Sicilimiz bozuk

FIFA Uyuşmazlık Kurulu'nda görülen davalarının %15'inde Türk takımlarının olduğunu altı çizen Dünya Futbolcular Birliği, bu rakamın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 'orantısız fazla' olduğunu belirtti.

İşte o kulüpler

- K. Karabükspor

- Bursaspor

- Antalyaspor

- Kayserispor

- Ankaragücü

- Elazığspor

- Eskişehirspor