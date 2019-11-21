Numan Kurtulmuş'tan gündemi sarsan CHP iddiasıyla ilgili açıklama!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen yazısı için açıklama yaptı. Kurtulmuş ''son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı'' dedi.

Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair gündemde olan iddialarla ilgili "Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." dedi. AK Partili Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur

"CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez ki? Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bizim, CHP'nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler.

Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı

Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir."