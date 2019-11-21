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Süleyman Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması! Tehdit olsa alır mıyım?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polisleri çekildi. Polislerin neden çekildiği merak edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polislerinin çekilmesiyle ilgili, “Ben tehdit olsa alır mıyım? Kendi başıma risk alır mıyım?” açıklamasında bulundu.

Kaftancıoğlu’nun neden koruması var?

Kaftancıoğlu’nun koruma polislerinin çekilmesiyle ilgili, “Kaftancıoğlu’nun neden koruması var” şeklinde konuşan Soylu, “İstanbul İl Başkanının koruması alındı, Canan Hanım’ın. Peki, ben size bir şey söyleyeyim, soralım: İstanbul İl Başkanının niye koruması var ya? Tehdidi mi var? Ben İçişleri Bakanıyım, var mı tehdidi? Ben tehdit olsa alır mıyım? Kendi başıma risk alır mıyım? Ona verilen bir tedbirdir. Yani şöyle: Bir de bir gelenek olmuş yani eğer il başkanlarının tehdidi varsa ona koruma verilebilir."

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