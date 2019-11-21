Falcao ne zaman dönecek? Ahmet Bulut açıkladı

Menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao'nun yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu. Bulut, ''Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi.'' dedi.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili bir açıklama da Ahmet Bulut'tan geldi.

A Spor'a konuşan ünlü menajer Ahmet Bulut yabancı sınırlamasına karşı olduğunu ve Türk futbolcuların maliyetinin haksız bir şekilde yükseleceğini belirtti.

''İmza ücreti de almadı''

Falcao'nun yüksek maliyetle Galatasaray'a gelmediğini söyleyen Bulut , "Neye göre maliyeti yüksek. Falcao gelirken ilk senesinde fedakarlık yaptı. Fedakarlık derken sonuçta çocuk buraya para için gelmedi. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standarlarında çok uçuk bir para değil. Herkes deklare etti, 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. İmza ücreti de almadı. Sakatlık durumu da başkanın söylediği gibi burada sakatlandı.'' dedi.

''2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner''

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Ahmet Bulut, ''Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çabuk dönmek istiyor.'' dedi.

''Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi''

Falcao'nun günde 6-7 saat idman yaptığını belirten Bulut, ''6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi.'' ifadelerini kullandı.