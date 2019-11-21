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Volkan Demirel'in hayran kaldığı Finli golcü!

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Yunanistan-Finlandiya maçında Teemu Pukki'ye hayran kaldı.

Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor. Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklendi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi EURO 2020 elemelerini izleyip raporunu hazırladı.

Pukki'ye hayran kaldı
Teknik direktör Ersun Yanal'ın görevlendirdiği yardımcı antrenör Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 Eleme maçını yerinde izlemişti. Demirel'in bu maçta Finlandiya'nın golcüsü Teemu Pukki'ye hayran kaldığı, Yanal'a verdiği raporunda da bunu belirttiği öğrenildi.



Attığı gol takımını kurtarmadı
Vedat Muriç'in yanına üst düzey bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuyu da listesine aldığı ifade edildi. Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta 1 gol atan Finlandiyalı forvet, bu sezon Premier Lig'in de öne çıkanlarından oldu.



İngiltere'de ön plana çıktı
Norwich City ile sezona müthiş bir başlangıç yapan yıldız oyuncu, ilk 3 haftada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pukki, 2018-19 sezonu öncesi bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna katıldığı Norwich'in Championship'ten Premier Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı.

370 maçta 146 gol
Championship'te 43 maçta 29 gol atıp, 10 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Premier Lig'de 12 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
Profesyonel kariyerinde 7 farklı takımın formasını giyen Teemu Pukki, 370 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 146 gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, 57 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı kart görmeyen Finlandiyalı, 22 kez sarardı.

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