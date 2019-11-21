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Yer Adana! Duvardaki 'Ölüü!' yazısının altında ölü bulundu

ADANA'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran adamın öldüğü belirlendi. Duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti. Acı bir tesadüf mü? yoksa bilinçli yapılmış bir hareket mi? olduğu çözülecek.

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

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