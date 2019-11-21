Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına telefonla taziyede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün vefat eden Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ne olmuştu?

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. İstanbul Maçka’daki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, eşinin salı günü yapılan cenaze törenine de hasta olduğu için katılamamıştı.