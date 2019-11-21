Rahmi Turan kimdir aslen nerelidir eşi ve ailesi kimdir?

Sözcü Gazetesi yazarı olan Rahmi Turan 1939 doğumlu ve aslen İstanbullu. 80 yaşında olan Rahmi Turan, İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrenciyken muhabirliğe başladı ve birçok gazetede görev aldı. Rahmi Turan, evlidir. Murat adında oğlu ve Pınar adında kızı vardır.

Rahmi Turan kimdir, kaç yaşında ve Gazeteci Rahmi Turan aslen nerelidir?

Rahmi Turan kimdir, Rahmi Turan, 1939 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Ancak nüfus kaydına babası tarafından Bilecik olarak yazdırıldı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrenciyken spor muhabiri olarak gazeteciliğe başlamıştır. 1960-1961 yıllarında askerliğini Şırnak‘ın Uludere ilçesinde yedeksubay olarak yaptı.

Askerliği bittikten sonra; önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi’nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-1967 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu. 1967 yılında Hürriyet Gazetesi’ne geçti. Aynı yılın sonunda Hürriyet’in yan yayını olan Son Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.

Gazete patronu olan Haldun Simavi‘nin vermiş olduğu tüm sorumlulukla 26 Kasım 1968 tarihinde ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden olan Günaydın Gazetesi‘ni kurup yayına başlattı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye’nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tirajı zaman zaman 1 milyonu aştı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi’ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin mizanpaj başarı ödünü kazandı. Rahmi Turan’ın basılmış çok sayıda kitabı da vardır. Yazdığı kitaplardan 18 cilt “Kara Murat” romanından 9 tanesini Erler Film sahibi Türker İnanoğlu tarafından sinemaya aktarılmış, Kara Murat rolünü ünlü aktör Cüneyt Arkın canlandırmıştır.

2010 yılında gazete yöneticiliği görevini bıraktıktan sonra Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak meslek hayatına 2012 yılına kadar devam etti. Ayrıca haftada 4 gün Sözcü gazetesinde de yazı yazmaktadır. Rahmi Turan, evlidir. Murat adında oğlu ve Pınar adında kızı vardır.

Rahmi Turan’ın hayatı “Tirajların efendisi” adıyla kitap oldu. Togan yayıncılık tarafından yayımlanan kitabı, gazeteci Faruk Mangırcı kaleme aldı.

Ödüllerinden Bazıları :

1967 – Türkiye Spor Yazarları Derneği mizanpaj birincisi.

1969 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en başarılı mizanpaj ödülü.

1987 – Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen “Yılın en başarılı gazetecisi” ödülü.

2000 – Yolsuzlukla Mücadele Derneği’nin “Onur ödülü”

2011 – Meclis Dergisi tarafından “Yılın Gazetecisi” ödülü.

Kitapları :

Dağların Sesi (roman)

Kara Murat (dizi) 18 cilt