HABER /  GÜNCEL

Yaşar Büyükanıt'ın cenaze merasimi için detaylar netleşti

Hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni zamanı netleşti.

4 gün önce vefat eden eşinden sonra sabaha karşı ölen Yaşar Büyükanıt cumartesi günü İstanbul'da uğurlanacak.

Cenaze töreni

Yaşar Büyükanıt, cumartesi Selimiye Camii'inde öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. 

Kalp yetmezliğinden öldü

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden öldü.

İstanbul Maçka’daki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, eşinin salı günü yapılan cenaze törenine de hasta olduğu için katılamamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir Dolmabahçe'deki sır görüşme neydi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
MHP'li Semih Yalçın twitleriyle sarstı! Rahmi Turan çıplaklıkla şöhret olmuş
Vergi borcu olanlar dikkat! Ödemediyseniz son 10 gün
Sözcü yazarı Rahmi Turan kullanıldı mı? Ahmet Hakan'dan çarpıcı yazı
Beşiktaş 56 maçta 50 gol atan Andraz Sporar'ı transfer ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı'na tokat gibi yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Honda Civic hatchback yenilendi şimdi daha sportif
Fuhuş iddiasına karışan Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
İBB burs alma başvurusu yapma şartlar ne başvuru formu
NBA'in genç yıldızı Luka Doncic alev aldı 20 yaşında tarihe geçti
6 yıl boyunca Türkiye'de yaşayıp İngiltere'yi dolandırdı
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
Yorumlar