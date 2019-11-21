Yaşar Büyükanıt'ın cenaze merasimi için detaylar netleşti

4 gün önce vefat eden eşinden sonra sabaha karşı ölen Yaşar Büyükanıt cumartesi günü İstanbul'da uğurlanacak.

Cenaze töreni

Yaşar Büyükanıt, cumartesi Selimiye Camii'inde öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kalp yetmezliğinden öldü

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden öldü.

İstanbul Maçka’daki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, eşinin salı günü yapılan cenaze törenine de hasta olduğu için katılamamıştı.