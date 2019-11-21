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"Kıran-4" operasyonunda terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik "Kıran-4" operasyonunda 11 sığınak ve mağara imha edilerek terör örgütüne ağır darbe indirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Dereköy köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde teröristlerce kullanılan sığınak ve mağaralar tespit edildi.

Ekiplerce, kış öncesi Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzincan'da teröristlerce kullanılan sığınak/barınak ve depoların imhası ve terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen "Kıran-4" operasyonu çerçevesinde harekete geçildi.

"Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" adı verilen operasyona komando ve patlayıcı madde imha timlerinin de yer aldığı çok sayıda askeri tim katıldı, aramalarda bir mayın arama köpeği kullanıldı.

Operasyonda 11 noktadaki 11 sığınak ve mağara imha edildi.

Sığınak ve mağaralardaki aramalarda bir G-3 piyade tüfeği, 34 ayakkabı, 17 el feneri, 25 led ampul, 4 serum, 4 pil bloku, 2 semer, birer akü, şemsiye, silah bakım kiti, hilti ucu, kazma, çekiç, uyku tulumu ile çok miktarda giyim eşyası, kişisel temizlik, inşaat ve yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşımayanlar, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Örgütün kış üstlenmesine lojistik açıdan da büyük zarar veren operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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