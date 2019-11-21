Beşiktaş 56 maçta 50 gol atan Andraz Sporar'ı transfer ediyor

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’nın ‘golcü istiyorum’ sözlerinin üzerine 56 maçta 50 gol atan Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar'ı gündeme aldı.

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı.

2 sezonda 50 gol attı

Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı.

3 sezondur Slovan Bratislava'da

Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor.