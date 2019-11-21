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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı'na tokat gibi yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'yi göçmenler üzerinden hedef alan sözlerine "Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Geçişler %94 oranında azaldı"

Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur. 850 bin düzensiz göçmenin Avrupa’ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler %94 oranında azalmıştır.

Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, “sıfır göçmen politikası” uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir.

"İnsanlık dışı muamele"

Türkiye, yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır. Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır.
Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Yunan Hükümetini;

-Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye,

-Gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye,

-Bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya,

-Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye,

-Göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya,

-Göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz.

Miçotakis ne demişti?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, salı günü yaptığı açıklamada “Burada olan şey çok açık: Türkiye, AB’ye baskı yapmak ve bir taviz elde etmek için göçü araç olarak kullanmaya çalışıyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istiyorsa mültecileri ve göçmenleri araç olarak kullanamayacağını açıkça söyledim" diye konuşmuştu.

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