Beştepe'ye giden CHP'li kim? Haberi yapan Rahmi Turan'ın yeni açıklaması olay oldu

Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışması sürerken haberi ilk duyuran Sözcü yazarı Rahmi Turan, haber kaynağının endişeye kapıldığını belirterek "Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" dedi.

Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı iddia gündeme oturmuş durumda. Rahmi Turan ise bugün iddiasının devamı niteliğinde bir köşe yazısı daha kaleme aldı. Özellikle CHP'den gelen 'ismi açıkla' baskıları karşısında Rahmi Turan, 'ismi unutacağıma dair söz verdim' dedi.



Topu taca atan Rahmi Turan, ortalığı karıştıran iddia için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret edip, 'onun açıklamasını' istedi. Rahmi Turan'ın bugünkü 'Müthiş Haber' başlıklı yazısında şunları aktardı:

Saray'a yakın haber kaynağıma bir kez daha sordum:

-“Yanılmış olmayasın?”

Kesin bir ifade ile:

-“Yüzde yüz doğru!” diye teminat verdi.

Peki kim o kişi?

Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün “Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım!” diye endişeye kapıldı.

Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim.

Saray'ı kim ziyaret ettiyse medeni cesaret gösterip kendisi açıklamalı. Ya da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sorulmalı.

İşin aslı nedir?

Parti genel başkanı olduğu gibi aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bire bir doğru olacaktır.