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Yaşar Büyükanıt son röportajında FETÖ'cüler Allah'ından bulsun demişti

79 yaşında hayatını kaybeden 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt verdiği son röportajında FETÖ'cülerin kendisinden helallik istediğini belirmiş "Hepsi Allah'ından bulsun" demişti.

Geçen yıl kasım ayında verdiği son röportajda, bazı Fetullahçıların kendisinden helallik istediğini ifade eden Yaşar Büyükanıt, "Hepsi Allah'ından bulsun" demişti.

Eşini 4 gün önce kaybeden 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden yaşamı yitirdi. Büyükanıt'ın, 2018 yılının Kasım ayında verdiği son röportaj ortaya çıktı.

Yaşar Büyükanıt, cumartesi Selimiye Camii'inde öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. 

Yıllar sonra açıklama yapmıştı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün; yargı yapılanmasına yer alan Şemdinli soruşturması savcısı Ferhat Sarıkaya, gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, yıllar sonra açıklama yapmıştı.

FETÖ'cülere maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem

Helallik istiyorlar

O dönemde, terörle mücadele eden komutanlara terör örgütü yöneticisi dendiğini ifade eden Büyükanıt, bugünlerde kendisinden hellalik istediklerini ancak affının olmadığını belirtti.

Hepsi Allah'ından bulsun

Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli." ifadelerini kullandı.

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