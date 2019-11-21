ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarının İslam'a karşı skandal videosuna ilişkin açıklama

Adana'da 'cadılar bayramı' kutlamasında İslami değerlerle dalga geçen ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y. ile ilgili ABD Büyükelçiliği'nden "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapıldı.

ABD Adana Konsolosluğu'nun iki türk çalışanı C.G. ve C.Y., Cadılar Bayramı kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alındı. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan 2 konsolosluk çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

Görüntülerde ne vardı?

ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.

Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.