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Yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödenecek

Çay üreticilerine, 2019 ürünü yaş çay için kilogram başına 13 kuruş fark ödenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yaş çay üreticilerine 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılmasına dair tebliğ"e göre, far ödemeleri, "kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen" üreticilere yapılacak.

Tebliğde konuyla ilgili olarak;

"Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır. 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belirlenmiştir"

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