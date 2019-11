Obradovic'ten 'Oyuncular sizden vazgeçti mi?' sorusuna bomba yanıt

Barcelona yenilgisinin ardından konuşan Zeljko Obradovic, 'Oyuncular sizden vazgeçti mi?' sorusuna "Oyuncuların benimle ilgili görüşlerini merak ediyorsan onlara sormalısın.'' şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi.

''Böyle bir şey yoktu kulüp tarihinde''

Maçın ardından konuşan Obradovic, ''Bu Fenerbahçe'deki yedinci yılım. Nereye gitsek taraftarımız hep bizimle. Son 6 yılda 5 kez F4'e çıktık. Daha önce böyle bir şey yoktu kulüp tarihinde. Taraftarlarımız bu akşam da buradaydı. Sırf takımı desteklemek için yüzlerce insan antrenmanımıza geliyor." dedi.

''Oyuncularıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum''

'Oyuncular sizden vazgeçti mi?' sorusuna yanıt veren Zeljko Obradovic, şu ifadeleri kullandı; "Oyuncuların benimle ilgili görüşlerini merak ediyorsan onlara sormalısın. Oyuncularıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Antrenmanda, maç öncesinde, maç sırasında, maç sonrasında..."

''Şu an bir felaketiz''

Obradovic "Bu sezon THY Euroleague'in favorisi olarak görülen bir takıma karşı oynadık. Ama bu, kesinlikle sergilediğimiz tablonun izahı değil. Çok kötü oynadık. Euroleague maçlarından sonra hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Motivasyondan bahsetmek istiyorum. Motivasyonunuz yoksa her şey çok kötü oluyor. Basın toplantısında da bahsettim. Burada çok taraftarımız vardı. Bunu oyuncularımızın hep aklında tutması lazım. Bu insanlar bizim için her şeyi yapıyorlar. 6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan bir takımdık ama şu an bir felaketiz. Bir reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak henüz bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. İstekli ve motivasyonu olan bir takım maçı asla 16 faulle bitirmez. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.