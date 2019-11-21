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Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist tutuklandı

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran ve jandarmanın takibi sonucu yakalanan PKK'lı terörist Duzyer Kurdi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanan PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Hatay'da tutuklandı.

Harekat sırasında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili olduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanan terörist Kurdi Hatay'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist Duzyer Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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