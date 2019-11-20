Çavuşoğlu'ndan, AP Başkanı'na, 'İkiyüzlü, Yüzüme karşı söyleyemedi'

Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu görüşmeyi sosyal medyadan gün içerisinden duyurmuştu. Bunun hemen akabinde AP Başkanı'nın samimiyetsiz açıklamasının ardından ipler bir anda gerildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün görüşme gerçekleştirdiği AP Başkanı Sassoli'nin görüşme detayları hakkında sosyal medya üzerinden çarpıtarak yaptığı açıklamalara, " AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, ikilinin Brüksel'deki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Yüzüme karşı dile getiremediklerini..."

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.