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Malatya öncesi F.Bahçe'ye iki kötü haber!

Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Kruse ve Muriqi forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcular Vedat Muriqi ve Max Kruse, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Her iki oyuncunun çekilen MR'ları ve doktor kontrolleri sonrası oynayamayacakları kesinleşti. Max Kruse'nin kasık bölgesindeki sakatlığının istenilen oranda iyileşemediği, Muriqi'nin ise sakatlığının olduğu bölgede hala kan toplanmasının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe sağlık heyetinin her iki futbolcuyu da gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanına yetiştirme yönünde hedef koydu.

Ersun Yanal, Max Kruse'nin yokluğunda Emre Belözoğlu'nu, Vedat Muriqi'nin yerine ise Mevlüt Erdinç'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Cezalı olan Mauricio Isla'nın yerine ise Nabil Dirar sağ bekte görev alacak.

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