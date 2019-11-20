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İran'dan İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üssünden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi.

Çoğu çocuk 8 sivil öldü
Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı.

Göçmen kampındaki çadırlar zarar gördü
Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına ise devam ediyor. Öte yandan, saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.

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