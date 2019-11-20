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Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada; Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremlerin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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